العثور على نفق بطول مئات الأمتار وعمق 30 مترا في داريا حفره الإرهابيون قبل دحرهم من المنطقة

جهينة نيوز

خلال استكمال أعمالها لتأمين عودة المهجرين بشكل آمن إلى منازلهم في مدينة داريا بريف دمشق عثرت وحدة من الجيش العربي السوري على نفق بطول مئات الأمتار وعمق30 مترا كانت المجموعات الإرهابية تستخدمه في التنقل وتخزين الأسلحة قبل دحرها من المنطقة.

وأفاد أحد ضباط الجيش في تصريح لسانا بالعثور داخل منزل قديم في مدينة داريا على نفق طابقي الأول بطول 150 والثاني يصل طوله إلى نحو 600 متر باتجاه منطقة نهر عيشة والاوتستراد الدولي وبعمق نحو30 مترا تحت الأرض كانت المجموعات الإرهابية تستخدمه في التنقل وتخزين الأسلحة قبل دحرها من المنطقة.

وأشار الضابط إلى أن النفق مجهز بمعدات وآلات رفع ثقيلة وأدوات اتصال ومكبرات صوت للتواصل لافتا إلى العثور على 14 لغما و20 عبوة ناسفة مختلفة الأوزان داخل النفق من مخلفات الإرهابيين حيث تم التعامل معها من قبل عناصر الهندسة وتفكيكها جميعا.

وبين الضابط أن طريقة حفر النفق تدل على وجود خبراء أجانب في المنطقة كانوا يساعدون الإرهابيين في التخطيط وتحديد مسار حفر الانفاق وفي أعمالهم الإجرامية وتخريب ممتلكات المواطنين.

ومنذ إعلان مدينة داريا في نهاية شهر آب عام 2016 خالية من الإرهاب والإرهابيين بدأت وحدات الجيش تطهير المدينة والمزارع المحيطة بها من مخلفات الإرهابيين وصولا إلى تأمين البنى الأساسية التي تسمح للأهالي بممارسة حياتهم اليومية الطبيعية.