شكران مرتجى تعرض على يارا فكرة "ديو" يجمعهما على طريقتها الخاصة!

جهينة نيوز

وجهت الممثلة السورية شكران مرتجى رسالة للفنانة اللبنانية يارا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي الشكر لها بعد اتصال الاخيرة بها للإطمئنان على صحتها بعد تعرضها لحادث سير مؤخراً.

وكتبت مرتجى: "شوبدي قول شكراً لإتصالك للهفتك لمحبتك ياصديقتي يا روح الروح".

بدورها يارا ردت على رسالة مرتجى : "ما تقولي شي بس اهتمّيلنا بحالك وصيري منيحه متل قبل وأحسن بدنا ياكي دايماً معنا وبكل شي متل ما عوّدتينا وسلامة قلب قلبك وما تشوفي شر بحبك".

فردت مرتجى من جديد : "طبعا وبنعمل فيديو كليب سوى انتي بتغني وانا بسمع وبسمع".