نجوم الفن يحتفلون مع كريم عبدالعزيز بــ" نادي الرجال السري"

جهينة نيوز

احتفل الفنان المصري كريم عبدالعزيز بالعرض الخاص لفيلمه الجديد “نادي الرجال السري” وبحضور خاص من زوجته هايدي سرور ووالده المخرج محمد عبدالعزيز مع نجوم من الوسط الفني فى إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر بمصر.

وحضر العرض أبطال العمل الفنانة غادة عادل، والفنانة نسرين طافش، والفنان بيومي فؤاد، كما حضر عدد من الفنانين للتهنئة، منهم الفنان كمال أبورية، والفنان إدوارد، والفنانة منى عبدالغنى، والفنان عمروعبدالعزيز، والفنان أكرم حسني، والفنان حمدي الميرغني، والإعلامية بوسى شلبى، وغيرهم.

وفيلم “نادى الرجال السرى” تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى، بطولة كريم عبد العزيز، وغادة عادل، وماجد الكدوانى، ونسرين طافش، وبيومى فؤاد، ودينا فؤاد، وأحمد فتحى.

ويجسد كريم في الفيلم شخصية “أدهم”، يعمل “طبيب أسنان” ومتزوج من الفنانة غادة عادل، ويستمر الزواج 10 سنوات، إلا أن العلاقة تصاب بفجوة كبيرة، وتلجأ غادة لمراقبته طوال الوقت فى إطار كوميدى، وخلال الأحداث يساعد كريم أصدقاءه فى دخول “نادى الرجال السرى”. ويعد الفيلم عودة لكريم عبدالعزيز إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم “الفيل الأزرق” عام 2014