بوينغ تختبر بنجاح "التاكسي الطائر" من دون طيار

الخميس, 24 كانون الثاني 2019 الساعة 14:20 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

بوينغ تختبر بنجاح

جهينة نيوز

نجحت شركة "بوينغ" الأمريكية باختبار طائرتها الجديدة من دون طيار، والتي ترغب باستخدامها كسيارة للأجرة.

الشركة نشرت مقطعا مصورا على حسابها الخاص على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أثناء اختبار الطائرة.

ونجحت الطائرة في عمليتي الإقلاع والهبوط، كما تعمل الطائرة (التاكسي الطائر) على الكهرباء ويمكنها القيام برحلات لأكثر من 80 كيلومترا، ويبلغ طولها تسعة أمتار وعرضها 8.5 متر.

كما ستواصل الشركة اختباراتها لتحسين وسائل أمن وسلامة الطائرة وطرق تحليقها المباشر.

يذكر بأن تجربة لمثل هذا النوع من الطائرات قد باءت بالفشل في كانون الأول/ديسمبر 2018، وأوضح المسؤولون بأن فشل الطيران يعود لأمور مناخية تتعلق بالأجواء السيئة وقت التجربة.


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