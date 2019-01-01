العشائر السورية تثور ضد ميليشيا "قسد" وتحرق مقارها في ريف الرقة

جهينة نيوز

واصلت العشائر السورية العربية في الشرق السوري ثورتها ضد القوات الاميركية وما يسمى ب "قوات سوريا الديمقراطية قسد" ووصلت هذه المرة الى ريف الرقة الجنوبي الغربي.

مصادر في مبادرة أشبال عرين الوطن، إن بلدات المنصورة وهنيدة والصفصافة ومزرعة الصفصافة شهدت ثورة غاضبة من أهالي عشائر البوخميس والمغلطان والبوجابر ضد ميليشيا "قسد" إثر قيام هذه الفصائل بقتل شاب وطعن ثلاثة شبان آخرين من أبناء العشائر.

واضافت المصادر ان الاهالي حاصروا مقرات "قسد" وقاموا بإحراقها ما أوقع القوات الكردية بحالة من الذعر الشديد دفعتها للانسحاب من البلدات المذكورة على متن عربات عسكرية تابعة للقوات الاميركية.

ثورة عشائر الرقة هي امتداد لثورة اهالي دير الزور فقد اعلنت 12 عشيرة وقبيلة عن تأييدها للدولة السورية. وخرجت بتظاهرات ضد "قسد" وطالبت بخروجها من مناطقها. داعية لدخول الجيش السوري لمناطقهم ولم شمل العوائل.

"قسد" المدعومة امريكيا اقتربت من السيطرة على اخر جيب لارهابيي "داعش" في ريف دير الزور الشرقي على الحدود مع العراق.

وبسطت "قسد" سيطرتها على قرية الباغوز بعد سقوط سلسلة من القرى في الأيام الماضية في يدها.

وقالت مصادر ان "قسد" لم يعد يفصلها عن السيطرة على منطقة شرق نهر الفرات بأكملها سوى شريط بطول سبعة كيلومترات.

وجاء تقدم ميليشيا "قسد" بعد ان امنت خروج نحو خمسة الاف ارهابي من "داعش" وأسَرِهم نحو مناطق سيطرتها لتحل هي مكانها.