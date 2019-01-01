سفير فنزويلا لدى روسيا يعلن عن محاولة تنفيذ سيناريو سوريا في بلاده

جهينة نيوز

كشف سفير فنزويلا لدى روسيا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تنفيذ سيناريو سوريا في فنزويلا.

وذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية أنَّ السفير كارلوس رفائيل فاريا تورتوس، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفعل بفنزويلا ما فعلته بسوريا الشقيقة وشعبها.

وأوضح السفير الفنزويلي أنه تم في سوريا تشكيل "حكومة المنفى" وهو ما تسبب في معاناة شعب سوريا، وأدى إلى سقوط قتلى في صفوف الشعب السوري، إلا أن هذا السيناريو لم يحقق هدفه بشكل كامل في سوريا.

ونوَّه السفير الفنزويلي إلى "أن شعب سوريا رد على ذلك بمساعدة روسيا".