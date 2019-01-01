شيرين عبدالوهاب ترد على نادين نجيم.. فماذا قالت؟

جهينة نيوز

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على كلمات نادين نسيب نجيم، التي وصفتها بالعسل وقالت “اللبناني طول عمره عسل بأهله وإن شاء الله المسلسل ناجح بوجودك فيه”.

وكانت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم أعربت عن سعادتها بإختيار الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لغناء شارة مسلسل “خمسة ونص” باللهجة اللبنانية، وكتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة :”اللبناني منك هيطلع عسل يا قنبلة رمضان.. بحبك أوي.. هتنوري المسلسل”

يذكر أن نادين نسيب نجيم تستعد حالياً لمسلسلها الجديد “خمسة ونص” الذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل، الى جانب الممثلين السوريين قصي الخولي ومعتصم النهار، وهو من إخراج فيليب أسمر، ومن المتوقع ان يلاقى نجاحا كبيرا كالأعمال السابقة التي شاركت بها نادين.