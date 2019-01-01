ريهام حجاج توجه رسالة للسيدات"ما فيش راجل بيتسرق"

جهينة نيوز

انتشرت خلال الساعات الماضية صورة قديمة للفنانة ريهام حجاج في أثناء عقد زواجها من المصور اللبناني الشهير ميكي، وهي في شكل مغاير تماماً لما عليه الآن.

واتهم جمهور حجاج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أنها السبب وراء ظهور تلك الصورة في الوقت الحالي بعدما تزوجت حجاج طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة.

وردّت ريهام على الصورة المنتشرة، قائلةً: "الناس التافهة اللي اجتهدت عشان تطلّع صورة قديمة لكتب كتابي من مجلة وتنشرها على أنها شيء ممكن يضايقني أحب أقولهم إطلاقاً". وتابعت: "كل محاولات التشويه اللي عمالة تحصل لواحدة اتزوّجت على سنة الله ورسوله من رجل مطلق أصلاً إن دلت على شيء فتدل على مرض النفوس ونصيحة للستات الفاضية... ما فيش راجل بيتسرق".

وأضافت: "الناس بتتجوز وتتطلق عادي وكل شيء قسمة ونصيب وربنا اللي بيبقى كاتب ومقدر... بلاش تفاهة ولو كل واحد طلع صورته من 15 سنة هيلاقي شكله اختلف عادي... (خاصة صور الأفراح اللي فيها ٣ كيلو ماكياج) دا رسمة الحواجب بتفرق... المهم الجوهر وأنا مافيش حاجة في حياتي ممكن اتكسف منها واللي حاصل دا ما شيء غير تفاهة وحقد عشان دا جواز... اللي الناس بتباركلي عليه... لا خبر بقضية قتل ولا فضيحة مخلة للآداب... كفاية هري وصحافة صفرا... طبعاً الكلام دا للمرضى النفسيين، أما كل الناس الطبيعية اللي باركتلي وفرحتلي وما عرفتش أردّ عليهم من كترهم... فبشكرهم وبقولهم يا رب مسلسل "كارمن" يعجبكم يوم 10 شباط على الـCBC إن شاء الله".