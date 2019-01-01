الكرملين: أي تدخل عسكري خارجي في أحداث فنزويلا خطير جدا

جهينة نيوز

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن أي تدخل عسكري خارجي في أحداث فنزويلا خطير جدا.

وأعلن الكرملين الروسي عن أنه لا اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأوضاع في فنزويلا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن كاراكاس شريك هام لروسيا وموسكو مهتمة بالحفاظ على العلاقات الطيبة وتطويرها، وأن الكرملين يرى أنه من السابق لأوانه الحديث عن تأثير الوضع في فنزويلا على سوق النفط.

وقال بيسكوف للصحفيين في رد على سؤال ما إذا كانت فنزويلا قد طلبت مساعدة روسيا في أزمتها الداخلية: "حتى الآن لا يوجد أي طلب في هذا الشأن".