بالفيديو: سوء الحظ يلاحق نيمار ويخرجه من الملعب باكيا

جهينة نيوز:

غادر النجم البرازيلي نيمار الملعب منتصف الشوط الثاني لمباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام ستراسبورغ في كأس فرنسا، وهو يبكي من الإصابة.

وتألق البرازيلي خلال المباراة مستعرضا مهاراته عبر التقاط الكرة بكعبه من فوق أحد مدافعي ستراسبورغ ثم مراوغة أخرى برأسه قبل التسديد إلى جوار المرمى، إلا أنه تعرض للإصابة بعد تدخل قوي من لاعب ستراسبورغ في الدقيقة 62 أخرجته من الملعب متأثرا.

وحاول الأطباء معالجة الألم في قدمه اليمنى، لكن دون جدوى، ليفضل مهاجم سان جيرمان الخروج من الملعب مباشرة إلى غرفة خلع الملابس، على أن يجلس على مقاعد البدلاء.

وغادر نيمار اللقاء وهو يعرج ويبكي، في وقت دفع فيه توماس توخيل المدير الفني للفريق بموسى ديابي بديلا لنيمار.

وتتزايد المخاوف في باريس سان جيرمان من تكرار مشهد إصابته في مشط قدمه اليمنى التي منعته من لعب المرحلة النهائية من الموسم الماضي مع فريق باريس سان جيرمان.

وفي حال إجراء نيمار لعملية جراحية فقد ينتهي موسمه الحالي مبكرا، ليكون الأمر ضربة موجعة للفريق الباريسي قبل 3 أسابيع من مباراة مانشستر يونايتد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المصدر: RT