عودة صناعة الحرير إلى دائرة الاهتمام

جهينة نيوز-عاطف عفيف

قامت مديرية الزراعة باللاذقية العام الماضي بتوزيع شرانق الحرير أو ما يعرف بـ" دودة القز" على الفلاحين واستفاد منها 85 فلاحاً، ويأتي هذا المشروع في إطار تشجيع المشاريع الصغيرة وإيجاد مصادر دخل إضافية للفلاحين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الكثير من الفلاحين.

وأفاد مدير الزراعة لـ" جهينة نيوز " : كانت هناك مشكلة نعاني منها في حل خيط الحرير الناتج عن شرانق الحرير ، وكانت آلات الحل يدوية وبالتالي كان الخيط الناتج سميكاً لا يصلح للصناعات الحديثة ، وبعد رصد الحكومة 1.2 مليار لتطوير صناعة الحرير على مستوى القطر وكان للاذقية الحصة الكبيرة بهذا المشروع ، تم استيراد أول آلة لحل الحرير من الصين، وكان اتحاد النحالين العرب قام بتوريد هذه الآلة بعد رسو المناقصة عليه وتعهد بأخذ كامل انتاج الفلاحين بسعر 30 ألف ل.س للكيلو وهو سعر مجزي ومشجع جداً للأخوة الفلاحين.

وأضاف بأن الآلة بدأت بالإنتاج وسنقوم بحل الحرير مجاناً للفلاحين المنتجين ، وهذه الآلة تعطي خيط الحرير بالقطر الذي يريده الصناعي ،ومن المتوقع أن تشهد هذه الصناعة نهضة كبيرة بعد هذا الدعم الكبير ، وهذا العام ضاعفنا خطتنا في توزيع الشرانق على الفلاحين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآلة تنتج من 3الى 3,5كيلو غرام باليوم من خيوط الحرير مباشرة وهي جاهزة للنسيج وبسماكة ونمره واحده لكل الخيوط بعكس الانتاج اليدوي الذي تتفاوت فيه سماكات الخيوط الحريرية لا تصلح للصناعات الحريرية الحديثة.

ولا بد من التذكير بأنه تم إنتاج بيوض دودة القز في عام 2015 بخبرات فنيه وطنيه بعد توقف الإنتاج بالعام 2011نتيجة الظروف القاسية التي فرضتها الأزمة التي مرت بها البلد حيث كان يعتمد على استيراد البيوض من كوريا واليابان

ويعتبر مشروع إنتاج وصناعة الحرير الطبيعي من المشاريع التنمويه لتخفيف البطاله وزيادة الدخل الاسري والوطني كما أن للمشروع بعد بيئي وذلك من خلال زيادة زراعة اشجار التوت، كما وتعد تربية دودة الحرير أو القز من المشروعات البسيطة الملائمة لبيئة الريف وبتكاليف بسيطة حيث يمكن تربيتها بركن من المنزل أو ببناء مستقل والتكلفة الحقيقية تكمن في فهم المشروع وإتقان مراحله الإنتاجية.