مغنّية أميركية تشنّ هجوماً على مصممي الأزياء:

جهينة نيوز:

كسرت المغنية بيبي ريكسا الصمت وتحدّثت بلسان كل امرأة مستاءة من تفضيل البعض شكل "المرأة الباربي" على تلك الممتلئة. من دون أية مقدّمات، أطلّت المغنية الأميركية الشابة في مقطع فيديو بحسابها عبر "إنستغرام" وتحدّثت عما حصل معها بعد ترشيحها لحفل جوائز "غرامي" التي ستنظّم في العاشر من شباط المقبل في لوس أنجليس، وقالت: "علمتُ أخيراً عن ترشيحي إلى "الغرامي" وهو من أجمل الأمور التي حصلت لي، وكما تجري العادة في مناسبات كهذه، يلجأ المشاهير إلى مصممي الأزياء ليطبعوا بصمتهم على إطلالاتهم في السجادة الحمراء".

وتابعت: "تواصل فريق عملي مع العديد من المصممين الذين رفضوا التعاون معي لأنني سمينة جداً. إذا كان مقاس ستة إلى ثمانية كبيراً جداً بنظركم، لا أريد ان أرتدي من فساتينكم اللعينة، لأنّ هذا جنون. إذا كانت النساء اللواتي مقاساتهنّ أكبر من ثمانية لسن جميلات في نظركم، تباً لكم ولفساتينكم".

وعادت ريكسا وأرفقت الفيديو بتعليق تحدثت فيه عن تمكين المرأة، وقالت: "كان عليّ أن أخرج ما في صدري، إذا لم تعجبكم أزيائي وفنّي هذا شيء، لكن لا يحقّ لكم ان تقولوا بأنكم ترفضون أن تصمموا أزياء لنساء لسن عارضات ازياء. فلنساعد النساء والفتيات على أن يحببن أجسادهنّ بدلاً من التركيز على أحجامهنّ. نحن جميلات كيفما كنّا. ومقاسي هو ثمانية ولا زلت ذاهبة إلى حفل "الغرامي