طلبا للنجدة.. امرأة توثق لحظات اغتصابها على الفيسبوك

الخميس, 24 كانون الثاني 2019 الساعة 12:24 | مجتمع, حوادث

طلبا للنجدة.. امرأة توثق لحظات اغتصابها على الفيسبوك

جهينة نيوز:

في واقعة غير مسبوقة أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت سيدة أمريكية بتوثيق عملية اغتصابها على صفحتها على "فيسبوك".

وأظهر مقطع الفيديو المرأة وهي تصرخ طالبة النجدة، أثناء تعرّضها للاغتصاب خلال حفل راقص بالنادي الليلي "أوبرا" بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، لكن لم يتدخّل أحد لمساعدتها.

وقد نشرت الضحية 5 تسجيلات فيديو أثناء الحفل الراقص، وكان التسجيل الخامس الذي بثّ مباشرة يحتوي على مشاهد الاغتصاب الذي قام به رجل كان يرقص معها طوال المساء، واستمر التسجيل 12 دقيقة قبل أن تتمّ إزالته من "فيسبوك".

وقبل عملية الاغتصاب ، نشرت المرأة ذاتها فيديو لها مع مغتصبها وكانت تقول له إنّها تحتفل بعيد ميلادها وحيدة، وسألها ما إذا كانت ترغب في تناول الكحول، حيث قالت له في البداية إنّها لا تتناول المشروبات الكحولية، لكنها وافقت على تناول كأس بمناسبة عيد ميلادها.


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