روسيا تحذر امريكا من التدخل العسكري وتؤكد دعم فنزويلا والعمل على حماية سيادتها

جهينة نيوز:

حذرت روسيا الولايات المتحدة من التدخل العسكري في شؤون فنزويلا مؤكدة أنها ستواصل دعمها لفنزويلا التي تعد شريكا استراتيجيا لموسكو وأنها ستعمل على حماية سيادتها.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية بلسان نائب الوزير سيرغي ريابكوف الولايات المتحدة من أي تدخل عسكري في فنزويلا مشيرة إلى أن ذلك قد يتحول إلى سيناريو كارثي.

وقال ريابكوف في حديث لمجلة "ميجدونارودنايا جيزن" (الحياة الدولية): "نحن نحذر من ذلك. نحن نرى أن ذلك سيكون سيناريو كارثي، والذي سيهتز له نموذج النمية الذي نراقبه في منطقة أمريكا اللاتينية".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: إن روسيا ستواصل دعمها لفنزويلا التي تعد شريكا استراتيجيا لموسكو، وسنعمل على حماية سيادتها.

وعبر نائب وزير الخارجية عن ثقة موسكو مواصلة الولايات المتحدة وحلفائها محاولات الضغط على كاراكاس.