هل يحدث هذا ايضا في العائلات المالكة؟.. ثقب في حذاء الأمير ويليام يعرضه لموقف محرج!

جهينة نيوز:

تعرض الأمير ويليام، النجل الأكبر لولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، لموقف محرج أثناء حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا

التقطت عدسات الكاميرات صور اً للأمير خلال مشاركته في المنتدى للنقاش حول الحفاظ على الحياة البرية والحفاظ والعالم الطبيعي، كشفت عن وجود ثقب في حذائه.

وتفاعل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور، فانهالت التعليقات الطريفة على الواقعة.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها ملاحظة ثقب في أحذية أفراد العائلة الملكية، حيث تم رصد ثقف في حذاء الأمير هاري شقيق الأمير ويليام، في آب الماضي، وذلك خلال حضوره حفل زفاف أحد أصدقائه