بالفيديو.. "من الحب ما قتل" عروس تعقد قرانها على "بطانية"

الخميس, 24 كانون الثاني 2019 الساعة 12:13 | منوعات, منوعات

جهينة نيوز:

تستعد إحدى ساكنات مدينة ديفون البريطانية لعقد قرانها على لحافها المفضل؛ إذ تعتبر باسكال سيلليك (49 عاماً) هذه البطانية الأقرب على قلبها، لافتة إلى أنّها شاركتها اللحظات الجميلة والصعبة.

وفيما أكّدت سيلليك أنّها تحب ملمس البطانية الناعم، دعت الناس بالتالي ليشهدوا على عقد القران هذا.

ومن المتوقع، حسبما أفادت صحيفة "مترو" البريطانية، أن تعقد مراسم الزفاف، في العاشر من شباط المقبل، على أنّ ترتدي العروس قميص نوم وروب وشبشب ريش.

ونصحت سيلليك الضيوف، بالحضور بالبيجامات وقمصان النوم، وجلب دببة تيدي وزجاجات من الماء الدافئ معهم


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