8 مليارات لصيانة الطرق من وإلى دمشق العام الجاري

جهينة نيوز:

بين مدير المواصلات الطرقية في دمشق وريفها احمد عطا اللـه أن خطة العمل لعام 2019 تتضمن إنجاز صيانات طرقية بقيمة 8.1 مليارات ليرة ستشمل صيانة الطرق المركزية التي تربط العاصمة بمختلف المناطق والتي يصل طولها إلى 900 كم كتأهيل المعابر على هذه الطرق ومعالجة الانزلاقات في طريق ضاحية قدسيا وصيانة طرق الخدمة على طريق دمشق حمص، إضافة إلى صيانات متممة للصيانات التي أنجزت العام الماضي وتركيب مطريات على كافة المحاور لاستكمال عقد الصرف المطري الذي تم تخصيصه بمبلغ 241 مليوناً لتصريف مياه الأمطار على كافة الطرق المركزية من حمص للسويداء وطريق المطار وحاليا طريق درعا.

وأوضح عطا اللـه في حديث للوطن أن مسؤولية المؤسسة هي الحفاظ على الطرق والعناية بجاهزيتها من إنارة ومستلزمات طرقية من حيث الاستخدام الأمثل لإراحة المواطنين والمركبات وذلك بكلفة إجمالية بلغت العام الماضي 6 مليارات و400 مليون ليرة.

وكشف عطا الله عن البدء بالعمل في عقدة يبرود هذا العام «فالعقدة بوضعها الحالي ضمن المستوى واحد لذلك تجنبا للحوادث سيتم تحويلها لعقدة من مستويين وسيكون هناك جسر يخدم حركة السير كاملة للذهاب والإياب» مبيناً أن الدراسة أصبحت جاهزة وان التعاقد يجري مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات بقيمة تقارب 1.5 مليار.

وأشار عطا اللـه إلى إجراء صيانات في طريق حمص دمشق وخاصة في منطقة الضباب التي تمتد لمسافة 30 كم من القسطل حتى البريج مبيناً أن قيمة العقد لصيانة طريق المحلق الشمالي من جسر بغداد وحتى جسر الصبورة بلغت 200 مليون ليرة وذات القيمة لطريق دمشق حمص الإياب و100 مليون لصيانة طريق دمشق بيروت القديم و200 مليون للطريق الجديد وأكثر من 300 مليون لصيانة طريق السويداء و326 مليوناً لطريق درعا القديم بجهتيه و199 مليوناً لصيانة طريق درعا الجديد و200 مليون لطريق المطار و180 مليوناً للمرحلة الثانية من عقدة جنود الأسد و180 مليوناً لطريق القنيطرة القديم و49 مليونا للطريق الجديد.

ولفت عطا الله أن تكلفة صيانة طريق حرستا من البانوراما حتى جسر الضاحية بلغت 346 مليوناً ومن جسر الضاحية حتى جسر بغداد 352 مليوناً في حين بلغت تكلفة صيانة جسر الضاحية 235 مليوناً وتكلفة صيانة الطريق من جسر بغداد حتى جسر الضاحية 386 مليوناً.

وكشف عطا اللـه أن قيمة عقد الدهان الطرقي بعقود سابقة مع الإنشاءات وذلك قبل أن تتوفر المواد للمؤسسة بلغت 337 مليوناً صرفت لدهان طريق المطار وطريق دمشق حمص وطريقين آخرين.

وأوضح عطا اللـه أن نسبة الانجاز في الصيانات الطرقية تفوق 100% باستثناء صيانة طريق درعا القديم لمسافة 5 كم تبدأ من مفرق البيجو حتى القدم لم تتجاوز الصرفيات 44 مليوناً من أصل 398 مليونا من قيمة العقد وذلك بسبب تأخر الجهات الأخرى في إنجاز أعمالها يضاف إليه أن الطريق في هذه المنطقة يحتاج إلى إعادة تأهيل كاملة.