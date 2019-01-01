أردوغان يعطي الأوامر بتدويل قضية خاشقجي!

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن الوقت حان لفتح تحقيق دولي بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعطى أوامره بتحويل القضية إلى مستوى دولي.

وفي مقابلة مع الإذاعة التركية " A Haber" قال تشاووش أوغلو اليوم الخميس إن الرئيس التركي أمر بالاستعداد لنقل القضية إلى مستوى دولي مضيفا أن مقررا خاصا من الأمم المتحدة سيزور تركيا قريبا للبدء بإجراء التحقيق الدولي.

وأضاف تشاووش أوغلو أن تركيا أجرت تحقيقا عادلا وشفافا في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن هناك دولا عدة، لم يسمها، حاولت التغطية على جريمة القتل، وطي القضية.

وكان وزير الخارجية التركي قد أكد في وقت سابق أن أنقرة أنهت استعداداتها لتحقيق دولي في قضية خاشقجي.

وفي 5 ديسمبر كانون الاول الماضي، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في قتل خاشقجي.

المصدر: رويترز