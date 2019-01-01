مانشستر سيتي يبلغ نهائي كأس رابطة المحترفين بـ10أهداف

الخميس, 24 كانون الثاني 2019 الساعة 11:27 | رياضة, كرة القدم

مانشستر سيتي يبلغ نهائي كأس رابطة المحترفين بـ10أهداف

جهينة نيوز:

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليز لكرة القدم بعد الفوز الصعب على بيرتون ألبيون من الدرجة الثالثة بنتيجة 1-0 في إياب الدور نصف النهائي.

وسجل هدف اللقاء المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مستغلا تمريرة رياض محرز العرضية ليسكن الكرة الشباك في الدقيقة 26، ليتأهل السيتي بالفوز 10-0 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.

وسحق سيتي منافسه 9-0 في الذهاب برباعية غابرييل جيسوس بالإضافة إلى هدف لكل من دي بروين وألكسندر زينتشينكو وفيل فودين وكايل ووكر ورياض محرز.

وسيلاقي السيتي الفائز من مواجهة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير اليوم الخميس على استاد ستامفورد بريدج.


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