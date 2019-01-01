طهران: نقف ضد التدخلات الخارجية بالأمور الفنزويلية ونؤيد الدولة والحكومة

جهينة نيوز:

أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الخميس وقوفها ضد التدخلات الخارجية بالأمور الفنزويلية وأنها تعارض أي خطوة غير مشروعة وغير قانونية ضد الشعب الفنزويلي، مؤكدة وقوفها مع الدولة والحكومة.

وكانت الولايات المتحدة اعترفت في وقت سابق، بالرئيس الجديد للبرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، رئيسا للبلاد بدلا من نيكولاس مادورو. ودعا وزير الخارجية مايك بومبيو، مادورو بتسليم السلطة إلى غوايدو.

في حين أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، يوم امس الأربعاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وردا على ذلك، دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيساً بالوكالة مساء يوم الأربعاء، البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مواصلة عملها في البلاد.