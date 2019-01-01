"إنستغرام" يوثق صفحة غوايدو كرئيس رسمي لفنزويلا.. ويحرم مادورو منها!

جهينة نيوز:

في الوقت الذي تعيش فيه فنزويلا أزمة سياسية كبرى لاحظ صحفيون أن "إنستغرام" وثق حساب رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد، بينما لم يوثق صفحة نيكولاس مادورو.

الشعار الأزرق الصغير الموجود على يمين اسم الحسابات الرسمية في موقع الصور المشهور هذا، ظهر على صفحة غوايدو بعد ساعات من إعلانه تولي مهام الرئاسة في البلاد، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول في أمريكا اللاتينية به رئيسا لفنزويلا، بينما غاب هذا الشعار عن صفحة مادورو الرئيس الفعلي للبلاد.

في غضون ذلك قالت متحدثة باسم "إنستغرام" في بيان اليوم الخميس إنه لم تجر إزالة العلامة الزرقاء من حساب مادورو لأنه لم يكن موثقا منذ البداية.

وشهدت العاصمة الفنزويلية كراكاس أمس الأربعاء مظاهرات حاشدة لمؤيدي ومعارضي نيكولاس مادورو. ووقعت اشتباكات بين الشرطة ومؤيدي المعارضة، أسفرت عن سقوط قتلى وإصابات.

وكانت المعارضة الفنزويلية دعت رئيس البرلمان غوايدو إلى شغل منصب رئيس الدولة منذ أداء مادورو اليمين الدستورية بصفة رئيس البلاد يوم 10 يناير كانون الثاني الجاري، بعد انتخابات الرئاسة التي جرت العام الماضي وقاطعتها غالبية قوى المعارضة ولم تعترف الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ودول الجوار بنتائجها، بحجة أنها مزيفة.

وانتخب غوايدو رئيسا لبرلمان البلاد في الـ5 من يناير كانون الثاني الجاري، وسبق أن عبر عن استعداده لشغل مكان مادورو إذا دعمه الجيش، وذلك بغية تنظيمه لاحقا انتخابات رئاسية مستقلة.

المصدر: "Fast company