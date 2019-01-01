5 آلاف ليرة غرامة للسيارات الواقفة على الأرصفة.. نقل لوحات السيارات العمومي إلى دمشق مقابل 1.5 مليون ليرة "تبرع"!

جهينة نيوز:

كشف فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق رئيس لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية عن موافقة اللجنة ومحافظة دمشق على تسجيل السيارات العامة التي تحمل لوحات درعا والسويداء والعاملة على خطوط النقل الخارجي لبنان، وذلك للسيارات التي يكون مالكوها من أبناء دمشق بعد نقل لوحة مرور تلك المركبات من مديرية نقل درعا والسويداء إلى مديرية نقل دمشق، بناء على طلب المكتب التنفيذي بدمشق.

وأكد سرور لصحيفة الوطن أن اللجنة أوصت بالموافقة على مشروع القرار المتضمن السماح بنقل لوحات السيارات العامة التي تحمل لوحات محافظتي درعا والسويداء إلى مديرية نقل دمشق في حال الرغبة من صاحب المركبة بذلك مقابل دفع بدل وقدره مليون ونصف المليون ليرة سورية على سبيل التبرع لصندوق المحافظة، بشرط أن يكون مالك السيارة من سكان دمشق وريفها لتاريخ 31/12/2018، وأن يكون نوع السيارة وتاريخ صنعها مطابقاً لقرارات وزارة النقل، وأن يتعهد مالك السيارة لدى الكاتب بالعدل بالدخول إلى مركز انطلاق الغرب والالتزام بجميع القوانين والأنظمة المرعية والمعمول بها في هذا المركز.

وحدد القرار مدة النقل خلال شهرين بدءاً من تاريخ صدوره، على أن يتم النقل بموافقة محافظ دمشق بعد استكمال الأوراق المطلوبة، ودراستها ضمن جداول من لجنة مختصة برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع النقل والمواصلات، مع مدير هندسة المرور، ورئيس مركز انطلاق الغرب، يمنع نقل ملكية السيارة قبل مرور عام على نقلها إلى مديرية نقل دمشق، يتم حجز السيارات المخالفة غير الحاصلة على موافقة محافظ دمشق والتي تقوم بنقل الركاب من دمشق إلى لبنان وتطبق بحقها الأنظمة النافذة لمخالفتها قرارات إدارية.

أوصت اللجنة بتسطير كتب توصية إلى محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء بإلزام مالكي السيارات العاملة على الخطوط الخارجية والمسجلة لدى مديريات النقل التابعة لهم بعدم نقل الركاب من محافظة دمشق إلى الخطوط الخارجية.

وأضاف سرور: إن اللجنة أوصت بفرض غرامة مقدارها خمسة آلاف ليرة سورية على كل سيارة تقف على الرصيف المخصص للمشاة بموجب شاخصة، وكلفت مديرية دوائر الخدمات وقسم شرطة مجلس محافظة دمشق بتنفيذ ذلك، وطلبت إلى مديرية هندسة المرور وضع شاخصات خاصة لمنع وقوف السيارات على الأرصفة الرئيسية.