3,1 مليارات كيلو واط ساعي إنتاج "تشرين الحرارية" من الكهرباء

جهينة نيوز:

أكد المهندس بسام جبوري- المدير العام للشركة العامة لتوليد تشرين الحرارية أن الشركة استطاعت انتاج ما يقارب 3,1 مليارات كيلو واط ساعي من الكهرباء خلال العام الماضي وبنسبة تنفيذ 60% من أصل الخطة المقررة للعام المذكور والبالغة كميتها 5,1 مليارات كيلو واط ساعي من الكهرباء ويعود هذا التراجع لتنفيذ الخطة الإنتاجية لعدة أسباب, في مقدمتها نقص المادة الأولية للتشغيل ولاسيما الفيول والغاز وحالياً هناك مجموعتان فقط قي الخدمة الفعلية وهي المجموعات البخارية الروسية التي تعمل على الفيول وبقية المجموعات الأخرى تعمل وفق الحاجة وطلب التنسيق الرئيس وتوفر الغاز وتالياً الإنتاج حالياً للمجموعات حوالي 50% من الإنتاج الفعلي والطاقات التصميمية لها.

أما فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري للشركة خلال العام الماضي, فقد أنفقت الشركة حوالي 53 مليون ليرة من أصل 122 مليون ليرة قيمة مخططة لدعم خدمات البنية التحتية في الشركة ولاسيما استبدال أسطوانات المياه الساخنة وإكسسواراتها واستبدال مضخات المياه الخام والمضخات التعزيزية لدارة الإطفاء, إضافة لتأمين القطع التبديلية لمجموعات التوليد. وبذلك تكون نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية 44% من أصل الخطة المقررة للعام الماضي.

وفيما يتعلق بالخطة الانتاجية للعام الحالي, أكد المهندس جبوري أن خطة الشركة الإنتاجية من الكهرباء تقدر بنحو 5,1 مليارات كيلو واط ساعي, وربط تنفيذها بالشكل الكامل بتوافر مواد التشغيل ولاسيما الفيول والغاز لتشغيل كل مجموعات التوليد وبما يتفق مع الحاجة الفعلية للطاقة وطلب التنسيق الرئيس.

وأوضح جبوري أن الشركة تسعى لتنفيذ خطتها الاستثمارية المقررة للعام الحالي وتنفيذ مشروعات مهمة تم إدراجها ضمن الخطة ولاسيما مشروع توسيع محطة المعالجة بقيمة 800 مليون ليرة وهو مشروع بالغ الأهمية من أجل التوسعات التي ستتم على المجموعات في الشركة إضافة لمشروع استبدال شبكتي المياه الخام والصالحة للشرب للمحطة ومدينتها السكنية إضافة لمشروعات أخرى تتعلق بقطع الاستبدال والتجديد.