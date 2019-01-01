2019 عام تخفيض نسبة الشكاوى على الاتصالات.. و 58 مليار ليرة لتحسين خدمة المواطنين

جهينة نيوز:

كشف مدير عام الشركة السورية للاتصالات منير عبيد أن السورية للاتصالات ستقوم بصرف 58 مليار ليرة على خدمات المواطنين بشكل عام من إجمالي الموازنة الاستثمارية منوهاً أن خسائر السورية للاتصالات طوال فترة الأزمة كبيرة جداً وتقدِّر بنحو 500 مليون يورو ما عدا خسائر فوائد العائدات، وأن 60% من الشبكة والمقاسم تضررت بشكل كبير، وأنه بالنسبة للمشاريع يوجد العديد منها وأهمها مشروع لحوالي 200 ألف بوابة انترنت ستتم إضافتها إلى مليون و750 ألف بوابة الموجودة على مستوى القطر، مشدداً على أن عام 2019 هو عام الاهتمام بتخفيض نسبة الشكاوى للخدمة الهاتفية والتقليل من زمن الأعطال بأسرع ما يمكن وذلك من خلال توحيد مراكز الشكاوى بلجنة واحدة وتقييم أداء كل محافظة وفرع ومركز والقصاص من أي مركز تكون نسبة الشكاوى فيه مرتفعة وغير مقبولة.

لافتاً إلى أن السورية للاتصالات تسابق الزمن للوصول لأعلى جودة من الخدمات وأنها منذ الآن تتحضّر لعام 2022 الذي يُعد نهاية حصرية لها، لأنها ستصبح السورية للاتصالات كأي مشغّل اتصالات بعد وجود شركات أُخرى منافسة في حال فُسح المجال لذلك.

وأشار عبيد إلى أن هناك خطة لتوفير مراكز خدمة مواطن للأماكن البعيدة غير المخدّمة، وتم تشكيل لجنة لتفعيلها بحيث تصبح مركز خدمة مواطن على مستوى نافذة واحدة بخدماتها المختلفة، والعمل على توسيع الشبكة الأرضية, الفرعي والرئيسي، ووضع وحدات نفاذ وكوابل أرضية، وأنه يوجد طلب كبير على المناطق المكتظة سكانياً التي توضع فيها وحدات نفاذ جديدة، إضافة إلى محاولة زيادة الدارات الدولية التي تمت زيادتها خلال الأشهر الستة الماضية إلى 60 غيغا على البوابة الدولية، ما أدى إلى سِعات أكبر وتحسّن في جودة الإنترنت، لافتاً إلى وجود مشروع لتوسيع الشبكة الفُقارية ما بين حمص ودير الزور والبوكمال والحسكة، بهدف تحسين المنطقة الشرقية من خلال وضع حزمة عريضة لها وربطها مع القِطاع الغربي في سورية.

وأكد عبيد أن التركيز كبير على محافظة حلب وبشكل خاص المناطق الصناعية لإعادة تأهيل مراكز الاتصالات فيها على اعتبارها مركز القوة الاقتصادية، منوهاً بأن الخسائر في حلب تقدّر بحوالي 28 مليار ليرة ما عدا خسائر العائدات، وأن هنالك دراسة لتأهيل 8 أبنية شرق حلب و15 بناءً في ريف حلب الجنوبي وبتكلفة تقديرية لإعادة البناء بحدود 8 مليارات ليرة رُصدَ منها 4 مليارات ليرة، مشيراً إلى أن الخدمة عادت إلى عدد من المناطق في حلب، وأنه تم تأهيل حوالي 60% من مركز الأنصاري وإعادة نحو 37 ألف رقم هاتفي فيه، والمناطق التابعة له وتمت تغطيتها هي: الثانوية الشرعية، الشيخ نجار، سيف الدولة، طلعة الملاعب، حلويات الأفراح وسعد بن أبي وقاص، وتمت إعادة الخدمة لخان الوزير وأيضاً تجهيز الشبكات الفرعية في كل من عبد المنعم رياض، باب النصر، جادة الخندق وأنه الآن يتم التعاقد لأجل منطقة الشيخ سعيد، وشرق حلب والليرمون، كويرس، الخفسة، مسكنة ودير حافر.