إطلاق مشروع مدينة "الزيتون" بمساحة 15 كم بين ريف دمشق وحمص

جهينة نيوز - عبدالهادي الدعاس:

تحت عنوان "البناء الاجتماعي والاقتصادي المتكامل" أقام تجمع سورية الأم بتاريخ 22/1/2019 المؤتمر الاقتصادي الثاني بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري في فندق الداما روز بدمشق.

وطرح خلال المؤتمر مشروع المدينة المتكاملة "زيتون ستي" التي تمتد على مساحة 15 كم بين ريف دمشق وحمص وهي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط كونها نواة للبناء المتكامل بمضمونها من "نسيج اجتماعي متطور وبناء اقتصادي يحاكي احتياجاتنا وبنية تحتية متطورة وانظمة خدمية عصرية وطاقة مستدامة وتقنيات عالية.

تناول المؤتمر أيضاً محاضرات حول دور الموارد المائية في التطور الحضاري ومحاضرات حول صحة المجتمع والبناء المعرفي ودور العلاقات الدولية في تشجيع وترويج الاستثمار.

وفي حديث خاص لموقع "جهينة نيوز" لفت رئيس تجمع سورية الأم الدكتور "محمود العرق"، إلى أهمية مدينة الزيتون، التي ستشكل عملية إعادة الإعمار الحقيقية التي تحتجها سورية، مبيناً أن المشروع سيكون حالة متكاملة من البناء في شتى المجالات وسيتيح الكثير من فرص العمل، إضافة لأنه سيوفر الراحة للمواطن في جميع ما يحتاجه.

وأكد العرق، أن هدف التجمع هو العبور إلى مستقبل مشرق بمشاركة كافة مكونات الجغرافيا السورية، دون الالتفات إلى الماضي وما حمل من اَلام، مضيفاً أن التجمع يعمل على استثمار الخبرات السورية للوصول إلى الحالة الأمثل في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

من جانبه أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية "مدين دياب"، بأن المدينة مبادرة مهمة لدعم العجلة الإنتاجية، وأن هيئة الاستثمار تعمل دائمة على دعم كافة المبادرات التي تعنى بعملية إعادة الإعمار، مضيفاً بأن مبادرة التجمع تتضمن رؤية جديدة تتسم بالشمولية لرسم رؤية مستقبلية جديدة لسورية.

وبين مدير عام شركة الإنماء والبناء المهندس "بشير العبد الله"، أن المشروع يقدم العديد من الحلول للمشاكل السكنية، وأنه يساعد على توفير فرص عمل لجيل الشباب، ويخلق طاقات إنتاجية واستخدام الطاقات البديلة وأنه سيتم إنشاء وحدات إنتاجية ترتبط بالمدينة .

وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذه المرحلة الاستراتيجية للمشاركة في عملية الإعمار التي ستشهدها سورية بشكل فاعل.

يذكر أن تجمع سورية الأم أقام المؤتمر الاقتصادي الأول بعنوان “نحو رؤية اقتصادية وطنية لسورية المستقبل” في شهر كانون الأول من عام 2017، على مدرج جامعة دمشق.