توسع الإنتفاضة ضد ميليشيا قسد و الاحتلال الامريكي في المنصورة و محيطها

الخميس, 24 كانون الثاني 2019 الساعة 00:11 | شؤون محلية, أخبار محلية

توسع الإنتفاضة ضد ميليشيا قسد و الاحتلال الامريكي في المنصورة و محيطها

جهينة نيوز:

بعد إنظمام عشيرة الوهب و عشيرة الناصر الى عشيرة البوخميس في المنصورة ضد ميليشيا قسد إنظمت منطقة العشارة و عشيرة البوجبار لمساندة عشيرة البوخميس التي إنتفضت بوجه الإحتلال الامريكي و ميليشيا قسد في ناحية المنصورة.

و أفادت مصادر أهلية عن إنظمام منطقة العشارة الى العشائر التي إنتفضت بوجه قسد و هاجمت مقراتها أطفالاً و شبانا و رجالاً و ذلك على إثر قيام ميليشيا قسد بقتل الشاب حامد الزبن الخميسي على أحد حواجزها بدم بارد و الذي تم مهاجمته من قبل الأهالي إنتقاماً لإستشهاد الشاب حامد الزبن الخميسي, حيث إندلعت إشتباكات بين المدنيين و ميليشيا قسد التي إستعملت الرصاص الحي ضد الاهالي.

و يذكر أن ناحية المنصورة تتبع للطبقة في محافظة الرقة و هي خاضعه لسيطرة الاحتلال الامريكي و ميليشياته.


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