رئيس "الشاباك" السابق: الأموال القطرية مفيدة لإسرائيل

جهينة نيوز:

قال جنرال إسرائيلي سابق إن نقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة مفيد جدا لكيان الاحتلال الاسرائيلي، ويحول دون استمرار التوتر بين الطرفين، الفلسطيني و"الإسرائيلي".

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الجنرال يعقوب بيري، رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي السابق، يعتقد بأن وقف تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة سيزيد من فرص حدوث تصعيد كبير، بدعوى أن الفشل في تحويلها سيكون وقودا لتوتر كبير بين القطاع وإسرائيل و ذلك بالتزامن مع عقد إجتماع لمسؤول قطري مع مسؤول أمني إسرائيلي في القدس المحتلة لمناقشة نقل الأموال لحماس.

ونقلت الصحيفة العبرية عن لسان الجنرال يعقوب بيري "إن تحويل الأموال أو عدم تحويلها، لن يجعل من حماس عشيقة لإسرائيل، ولا مانع من تحويل الأموال مقابل الهدوء ومنع التصعيد".

وحول حادثة قنص ضابط إسرائيلي عند حدود قطاع غزة أمس، قال رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي إن "إسرائيل بحاجة إلى التصرف بما يتفق مع مصلحتها، وهو تجنب المواجهة"، موضحا "أعتقد أنه في نهاية المطاف سيتم تحويل الأموال لأنه ليس لدينا خيار آخر، كان ينبغي أن نبدأ بهذه المبادرة من بعد الحرب الأخيرة عام 2014، لأن قطاع غزة على حافة أزمة إنسانية منذ فترة طويلة وعندما ينفجر سيلقي العالم كله باللوم والشكوى علينا".