المكسيك تؤكد أنها تؤيد مادورو رئيسا لفنزويلا

الأربعاء, 23 كانون الثاني 2019 الساعة 23:50 | سياسة, عالمي

المكسيك تؤكد أنها تؤيد مادورو رئيسا لفنزويلا

جهينة نيوز:

قال المتحدث باسم الحكومة المكسيكية الاربعاء إن المكسيك تؤيد نيكولا مادورو رئيسا لفنزويلا بعد اعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة. وقال المتحدث باسم الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور لفرانس برس “نعترف بالسلطات المنتخبة وفقا للدستور الفنزويلي”.

وقد اتخذت المكسيك أكبر دولة ناطقة بالإسبانية في العالم موقفا بعدم التدخل في فنزويلا تحت قيادة اوبرادور اليساري الذي تولى منصبه في كاتون الاول/ديسمبر 2018 معلنا ان سياسته الخارجية تقوم على “مبدأ عدم التدخل” في شؤون الدول الأخرى.


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