ماكرون: أمن إسرائيل أحد أولوياتنا السياسية في المنطقة

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب محادثاته مع رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في فرنسا، أن أمن كيان الإحتلال الإسرائيلي يعتبر أحد أولويات سياسة باريس في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون: "لا يزال أمن "إسرائيل" أحد أولوياتنا لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، شاكرا ريفلين على زيارته لفرنسا ومشيرا إلى "قوة الصداقة التي تجمع البلدين".

وأشار إلى أن "الجالية اليهودية في فرنسا هي واحدة من أكبر الجاليات في العالم وأصبحت جزءا لا يتجزأ من المجتمع الفرنسي وتاريخه".

وأكد ماكرون لنظيره الإسرائيلي أن السلطات الفرنسية مستعدة "لمواصلة الحرب ضد معاداة السامية، والتي تتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية".