رسالة صوتية عبر تطبيق واتس أب من اللاعب المفقود سالا قبل اختفائه

جهينة نيوز:

كشف المتحدث باسم عائلة اللاعب الأرجنتيني المختفي، إيمليانو سالا، عن رسالة صوتية أرسلها عبر تطبيق وتساب لمجموعة من أصدقائه عندما كان على متن الطائرة قبل اختفائها.

وقال سالا في الرسالة بنبرة خوف ساخرا: "أنا هنا على متن الطائرة ويبدو أنها ستنفجر وتتحطم إلى قطع"، لكنه أردف قائلا إنه سيتدرب مع فريقه الجديد، كارديف، في اليوم التالي.

وأطلق اللاعب الأرجنتيني دعابة أخرى في نهاية التسجيل قال فيها: "إذا لم تسمعوا أخبارا عني خلال ساعة أو ساعة ونصف، لا أدري إذا كانوا سيرسلون أحدا للبحث عني لأنهم لن يجدوني، لكنكم ستعلمون يا أصدقاء، أنا خائف جدا".

وأظهر صوت سالا خلال التسجيل أنه متعب ولم يحمل التسجيل الذي نشر له أي إشارة سوى السخرية السوداء.

ولم يتضح الوقت الذي أرسل به اللاعب الأرجنتيني هذه الرسالة، كما أن المتحدث باسم عائلته قال إن هذا التسجيل لم يكن يجب أن يتجاوز إطار مجموعة الـ"وتساب" التي أرسل إليها، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بوالد سالا في الأرجنتين.