هل سيرسل ترامب داعش الى فينزويلا بعد أن قرر بأن الرئيس الفينزويلي غير شرعي

جهينة نيوز:

بتصعيد وقح و سافر ضد دولة ذات سيادة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي ينتمي إلى معسكر المعارضة، رئيسا انتقاليا لفنزويلا و هو ما يعني إعلان الحرب على هذا البلد.

وقال ترامب الذي وضع نفسه بموضع شرطي العالم في بيان صدر عن البيت الأبيض اليوم الأربعاء: "اليوم، أعترف رسميا برئيس الجمعية الوطنية لفنزويلا، خوان غوايدو، رئيسا انتقاليا لفنزويلا. وقد أعلنت الجمعية الوطنية، بصفتها الفرع الوحيد للسلطة في البلاد الذي تم انتخابها بصورة قانونية من قبل شعب فنزويلا، أعلنت نيكولاس مادورو غير شرعي وأن منصب رئيس الدولة شاغر".

وأكد الرئيس الأمريكي في البيان أن الولايات المتحدة ستستخدم "كامل قوتها الاقتصادية والدبلوماسية للضغط من أجل استعادة الديمقراطية الفنزويلية"، ودعا الدول الغربية إلى الاعتراف ببغوايدو رئيسا بالوكالة للبلاد.

وأضاف ترامب في البيان: "مستمرون في تحميل نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي المسؤولية المباشرة عن أي تهديد محتمل يضر بسلامة العشب الفنزيويلي" و هو ما قد يشير الى نية ترامب إرسال مرتزقة الى فينزويلا من نموذج داعش لشن هجمات على مؤسسات فينزويلية.

و في ذات السياق دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرئيس الفنزويلي إلى التنحي عن منصبه لصالح "زعيم شرعي يعبر عن إرادة الشعب الفنزويلي"، في إشارة إلى زعيم المعارضة خوان غوايديو.

و يذكر أن فينزويلا التي كانت تعتبر حديقة واشنطن الخلفية حيث كانت الشركات الأمريكية تنهب موارد هذا البلد إنتخبت الرئيس الراحل هوجو تشافيز الذي تمكن من وضع حد للهيمنة الأمريكية و لكن بدأت واشنطن بتطبيق حصار ظالم و تصاعدي لتجويع الشعب و لكن لازالت فينزويلا صامدة رغم كل محاولات التدخل الامريكية و رغم كل العقوبات.