رئيس البرلمان الفنزويلي يعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد ..و ترامب يؤيد

جهينة نيوز:

أعلن خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الخاضع لسيطرة المعارضة، نفسه «رئيساً بالوكالة» للبلاد، اليوم الأربعاء، أمام عشرات آلاف المؤيدين الذين تجمعوا في كراكاس احتجاجاً على الرئيس نيكولاس مادورو، ليحظى على الفور باعتراف الرئيس دونالد ترامب ودول أخرى في القارة الاميركية.

وقال غوايدو «أقسم أن أتولى رسمياً صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية كرئيس لفنزويلا (...) للتوصل الى حكومة انتقالية واجراء انتخابات حرة».

و اعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشكل رسمى، زعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وذلك فى تغريدة على توتير.

وكتب ترامب: "عانى مواطنو فنزويلا لفترة طويلة جدا على يد نظام مادورو غير الشرعي، اليوم أقريت رسميا رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خوان جوايدو ، رئيسا مؤقتا لفنزويلا".

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن منظمة الدول الأمريكية اعترفت برئيس برلمان فنزويلا رئيسا بالوكالة.

وفى تصريحات سابقة قال جوايدو إنه مستعد لتولى رئاسة البلاد بعدما أعلنت المعارضة إنها تعتبر فترة الولاية الثانية للرئيس نيكولاس مادورو غير شرعية.

و في رودو الأفعال أعلنت المكسيك أنها لا زالت تؤيد نيكولاس مادورو كرئيس لفنزويلا

وكتب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في تغريدة «البرازيل تعترف بالسيد خوان غواديو كرئيس بالوكالة لفنزويلا».

كما اعترفت كولومبيا والبيرو وكندا بغوايدو «رئيساً بالوكالة».

وحذرت واشنطن مادورو من استخدام القوة ضد المعارضة، بقولها إن «جميع الخيارات مطروحة».

وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية للصحافيين «إذا اختار مادورو وزمرته الرد بعنف، وإذا اختاروا إيذاء أي عضو من أعضاء الجمعية الوطنية... فكل الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة بالنسبة للولايات المتحدة».

ولم يستبعد المسؤول طالبا عدم الكشف عن اسمه، صراحة تدخلا عسكريا من نوع ما.

ومع ذلك، ركز على ما قال أنه سيكون تدابير اقتصادية قوية ضد مادورو.

وقال المسؤول «دعونا نكون واضحين، لدينا مجموعة من الخيارات. سنأخذ كل واحد من هذه الخيارات على محمل الجد».

وتابع إنه فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية ضد قيادة مادورو، «لا يزال لدينا هامش كبير من التحرك».

المصدر وكالات