بوتين: وقف العمليات القتالية في سوريا لا يجب أن يكون على حساب محاربة الإرهاب

الأربعاء, 23 كانون الثاني 2019 الساعة 21:05 | سياسة, عالمي

بوتين: وقف العمليات القتالية في سوريا لا يجب أن يكون على حساب محاربة الإرهاب

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موقف بلاده ثابت وراسخ تجاه الأزمة في سورية.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في موسكو مساء اليوم: علينا العمل وفق القرار الأممي 2254 وعلى أساس احترام سيادة ووحدة الأراضي السورية.

وأضاف بوتين إن عملية مكافحة الإرهاب في سورية مستمرة والحفاظ على اتفاق وقف العمليات القتالية يجب ألا يكون على حساب محاربة الإرهاب.

وأشار بوتين إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من سورية سيكون خطوة إيجابية لتحقيق الاستقرار فيها إذا حدث ذلك بالفعل لافتاً إلى أن وجود هذه القوات في سورية غير شرعي لأنه لم يتم بطلب من حكومتها


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