اللواء قاسم سليماني ضمن المفكرين الـ 10 الاوائل في العالم

جهينة نيوز:

أدرجت صحيفة "فارين بوليسي" قائد فيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري الإسلامي في قائمة أفضل 10 في قائمة المفكرين المتقدمين في العالم في مجالي الدفاع والامن.

وفي اطار البحث الذي نشرته صحيفة "فارين بوليسي" الاميركية للشخصيات المفكرة المئة الافضل في العالم تم إدراج قاسم سليماني ضمن العشرة الاوائل في مجال الأمن المتصل بالدفاع.

وفي مقدمة مدونة المفكرين العالميين، وفي اطار الذكرى السنوية العاشرة لنشر هذه الطبعة نشرت الصحيفة قائمة من 100 مفكر في العالم والتي قامت بتصنيفهم إلى 10 مجموعات حيث تم اختيار أفضل 10 في كل من هذه المجموعات.

وفي المجال الدفاعي والامني فقد اختير هؤلاء الافراد باعتبارهم المفكرين الابرز في العالم وعلى رأسهم يقف : 1- اللواء "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس، 2- «اورزولا فن در لاین»، وزير الدفاع الالماني، 3- «اولغا سانجز کوردرو» وزير شؤون الداخلية المكسيكي، 4- «آبي احمد»، رئيس وزراء اثيوبيا، 5- «جوئن شاتول» رئيس شركة اكتشاف تكنلوجيا الفضاء، 6- «آلکس کارب» المؤسس والمدير التنفيذي لشركة البرمجيات "تقنيات بلانتير" 7- «الیوت هیجینز»، صحفي ومؤسس موقع "بلان كت" 8- "فلاديسلاف ساركوف" مساعد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، 9- "الشيخة حسينة"، رئيسة وزراء بنغلاديش، 10: "سوسي بوجيا ستوتي"وزير الشؤون البحرية والثروة السمكية في إندونيسيا.

وفي اطار حديثها عن اللواء سليماني قالت "فورين بوليسي": انه الشخصية الوحيدة التي ردت على تهديدات دونالد ترامب كما نقلت عن اللواء سليماني قوله " اقول لكم بان تعرفوا اننا موجودون بالقرب وفي المكان الذي لاتتوقعونه".