فضيحة الدخان تتطور الى قطع طرق و مظاهرات في اربد

جهينة نيوز:

أفادت صحيفة "الغد" الأردنية بأن شبانا قطعوا طريقا رئيسية في بلدة إيدون بمحافظة إربد شمالي البلاد بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على توقيف مدير الجمارك السابق على خلفية قضية الدخان و المعروفة بـ فضيحة معمل الدخان.

وأوضحت وسائل إعلام اردنية أن مدعي عام محكمة أمن الدولة أوقف مدير الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود، مع 5 مسؤولين آخرين، على ذمة التحقيقات في القضية التي يتورط فيها بشكل رئيسي رجل الأعمال عوني مطيع.

ووفقا لنص وثيقة التوقيف التي تداولتها وسائل إعلام أردنية، فإن الموقوفين هم: وزير المياه السابق منير عويس، ومدير دائرة الجمارك السابق وضاح الحمود، والمستشار السابق وهب العواملة، ومقدم الجمارك سالم الخصاونة، ومقدم الجمارك وائل الصمادي، والمسؤول في المناطق الحرة إسلام غيضان.

واتهمت النيابة العامة المشتكى عليهم جميعا بـ"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وموارده الاقتصادية للخطر، والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر.. والتهريب الجمركي والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات".