ايقاف مراسل الاخبارية السورية الذي أعد تقرير الحريق فجر اليوم الاربعاء

جهينة نيوز:

اوقفت ادارة قناة الاخبارية السورية مراسلها صفوان علي عن العمل لمدة شهر على اثر تغطيته الحريق الذي راح ضحيته سبعة اطفال اشقاء

وجاء في القرار يوقف السيد صفوان علي الذي يعمل في الاخبارية السورية بصفة محرر ومذيع عن العمل لمدة شهر اعتبار من يوم الخميس ٢٤/ ١ بسبب خطأ في التقرير الذي ا عده حوى اللقاء مع والد الاطفال السبعة الذين ذهبوا ضحية حريق شب في منزلهم في منطقة المناخلية فجر يوم الاربعاء

يذكر انه شب اليوم حريق في منزل في منطقة المناخلية بدمشق ذهب ضحيته سبعة اطفال أشقاءوقد وجه المراسل لوالد الاطفال ماهي الاضرار وما هي الرسالة التي تحب ان توجهها