بحث طبي متميز لطالبة سورية في إحدى الجامعات الألمانية بمرتبة الشرف

جهينة نيوز:

حصلت الطالبة السورية دانيا سمير حميدان على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف عن بحثها في رسالة الماجستير باختصاص المعلوماتية الحيوية حول “الجينات المؤثرة بدورة حياة الخلية” وذلك من جامعة زارلاند في ألمانيا.

و أوضحت دانيا أن الأطروحة تناولت دراسة الجينات المؤثرة بدورة حياة الخلية التي تعتبر أساسا أوليا لأبحاث السيطرة على النمو غير المنتظم للخلية وهو مرض السرطان والتي حصلت على العلامة التامة بمعدل 2ر1 وتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف حيث تم نشر نتائج البحث في مجلة علمية دولية.

وبينت الباحثة دانيا أنها بدأت الماجستير عام 2016 باختصاص المعلوماتية الحيوية وهو عبارة عن تطبيق الخوارزميات وتطوير البرامج للتعامل مع البيانات الطبية والحيوية والبيولوجية وحصلت على منحة من منظمة التبادل الأكاديمي الطلابي الألماني لدراسة الماجستير.

واشارت دانيا إلى تميز الطلبة السوريين في الجامعات العالمية وخاصة في ألمانيا مضيفة: عرض علي البروفيسور المشرف على رسالتي العمل معه منذ الفصل الثاني بالماجستير وذلك لأنه لمس تميز السوريين من خلال الطلبة الذين تعامل معهم سابقا وقال لي بالحرف “أنا متحيز للسوريين”.

تحاول دانيا صاحبة الطموح العالي والإرادة القوية استثمار الوقت والجهد في متابعة مسيرتها العلمية من أجل تحصيل أعلى درجات العلم وهو ما سعت إليه منذ البداية إذ راسلت أثناء التحضير للماجستير برنامج الدكتوراه وحصلت على قبول ضمن المدرسة البحثية لمعهد ماكس بلانك في مجال الأنظمة الذكية الطالبة السورية الوحيدة فيه باختصاص “النمذجة الإدراكية” أي محاولة فهم آلية عمل الدماغ ومحاكاته باستخدام أنظمة الذكاء الصنعي لتنهي الماجستير بتاريخ 31 آذار 2018 وتبدأ الدكتوراه بتاريخ نيسان من العام نفسه في جامعة توبنغن بألمانيا.

ولفتت دانيا إلى أن نتائج بحثها في الدكتوراه نشرت نهاية العام الماضي في مؤتمر “النساء في مجال تعلم الآلة” بمونتريال بكندا وهناك بحث آخر قيد النشر في مجلة علمية أخرى.

وأعربت دانيا عن اعتزازها بهويتها وانتمائها لسورية أرض الحضارة والعلم مؤكدة أن كل نجاح وإنجاز هو خطوة نحو بناء مستقبل الوطن.

وكانت الباحثة دانيا تخرجت من كلية الطب البشري في جامعة دمشق وكلية هندسة المعلوماتية الخاصة باختصاص الذكاء الصنعي من الجامعة العربية الدولية الخاصة عام 2015 وهي من مواليد محافظة السويداء عام 1991.

سانا