في سابقة تاريخية ... ظهور زوجة محمد ابن سلمان و لكن بالكلمات

جهينة نيوز:

ظهرت أمام الجمهور لأول مرة الأميرة سارة بنت مشهور، حرم ولي عهد النظام السعودي، محمد بن سلمان، أثناء حضورها فعاليات "المشراق 2" الذي ترعاه بنفسها في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.

وتناقلت الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر ظهور الأميرة علنا.

وتضمنت الفعالية التي بدأت الثلاثاء وتستمر ليوم الخميس المقبل، العديد من الأنشطة الاجتماعية، الثقافية والفنية التي تهدف إلى إحيـاء التـراث السعـودي بطريقـة معاصرة.

هذا و اعتقد الكثيرمن الناشطين أن الظهور يعني نشر صورة لها و لكن تفاجأ الكثيرين بعدم وجود أي صورة للاميرة سارة في كل الأخبار التي نقلت خبر ظهورها علناً مما يشير الى أن الظهور بقي بالكلمات.