في معرض الرد على إنذار الجعفري جنرال صهيوني يعترف بقدرة سورية

جهينة نيوز:

رفض الجنرال المتقاعد في جيش الاحتلال الإسرائيلي يعقوب عميدور التهديدات السورية التي أطلقها مندوب لسوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري بمهاجمة مطار بن غوريون في تل أبيب في حال إستمرار العدو الاسرائيلي بشن غارات على مطار دمشق.

وزعم عميدور حسبما نقلته القناة "العبرية السابعة، إنه "على الرغم من قدرة السوريين على ذلك، فإنهم لن يفعلوا ذلك خوفا من رد إسرائيلي قاس متناسياً أن سورية خلال ضربة واحدة على مواقع العدو في الجولان حققت بـ 54 صاروخ ما عجز عنه العدو بعشرات الضربات.

و أما المثير في تصريحات الجنرال الصهيوني فهو التهديد بما عجز عنه الناتو و الناتو العربي و كيان الاحتلال الصهيوني و داعش و النصرة و ملحقاتهم حيث قال الجنرال الصهيوني مطمئناً الاسرائيليين "إذا قصفوا مطار بن غوريون فإننا سنضربهم بقوة تنهي النظام السوري".

وأضاف الجنرال الإسرائيلي معترفاً بقدرة سورية إلى أن سوريا تمتلك صواريخ يمكن أن تصل إلى مطار تل أبيب وأيضا مضادات للطائرات قادرة على ضرب المقاتلات التي تقلع من المطار.

ويذكر أن مندوب سوريا الدائم في مجلس الأمن الدكتور بشار الجعفري حذر من إمكانية قصف مطار تل أبيب في ظل عدم وجود تحرك دولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتكرر على مطار دمشق الدولي.