إعتباراً من هذا الموعد مديرية نقل ريف دمشق تعود الى مقرها في حرستا

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة النقل أن مديرية نقل ريف دمشق عادت إلى مقرها الأساسي في حرستا بعد تحرير المدينة من الإرهاب وستقوم باستقبال المراجعين اعتبارا من يوم الأحد 26-1-2019.

وقال مدير نقل ريف دمشق محمود زيتوني إن المديرية أنجزت جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال المراجعين مشيرا إلى تجهيز المديرية بأحدث الأجهزة كما تم إجراء الربط الحاسوبي والشبكي وتأهيل الطريق والساحة وكونتورات العمل والبنية التحتية والفنية اللازمة في زمن قياسي.

وأضاف زيتوني إنه تمت إعادة تأهيل شبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والدهان ومختلف المناحي اللوجستية بالإضافة إلى إعادة تأهيل الصالتين الخدميتين في طابقين كل صالة بطول 25 مترا وعرض 18 مترا وتتسع لـ 50 موظفاً ضمن بناء إداري مؤلف من 18 غرفة.