في حال وجود خطأ في فاتورة الكهرباء ... هذا ما يجب فعله

جهينة نيوز:

ناقش مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم أداء وعمل وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها.

وطالب أعضاء المجلس في مداخلاتهم بالتشدد في قمع ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والتعدي على الشبكات وتحقيق العدالة في التقنين بجميع المناطق وتخفيضه والإسراع بتأهيل وصيانة محطات التوليد والشبكات المتضررة.

ودعا أعضاء المجلس إلى الاعتماد على الطاقة البديلة ورفد شركات ومراكز الكهرباء بالآليات والرافعات والمعدات اللازمة وزيادة الدعم لعمال الطوارئ وورشات الصيانة بالمكافآت التشجيعية والحوافز الإنتاجية.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن الوزارة تعمل جاهدة لتحسين الواقع الكهربائي وإعادة المنظومة الكهربائية إلى جميع المناطق كما كانت سابقا وإصلاح الاعطال في محطات التوليد لافتا إلى أن الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية تسببت في منع توريد قطع الصيانة لمحطات توليد الكهرباء.

وبين الوزير خربوطلي أنه يتم العمل على تنفيذ العديد من المشاريع لتوسيع الطاقة المولدة في عدد من المحطات وإعادة تأهيل وتنفيذ محطة جديدة في مدينة حلب باستطاعة 1500 ميغا واط ومحطة جديدة في دير الزور باستطاعة 350 ميغا واط إضافة إلى تنفيذ مشاريع توليد جديدة تعتمد على الطاقة المتجددة وتم البدء بمحطة توليد الكسوة بريف دمشق.

وأوضح وزير الكهرباء أنه تم تنظيم 32 ألف ضبط مخالفة للاستجرار غير المشروع والتعدي على الشبكات الكهربائية خلال العام الماضي داعيا جميع المواطنين إلى مراجعة شركة الكهرباء في حال ورود أي خطأ بفاتورة الكهرباء.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.