وزارة التجارة الداخلية تنظم ٦٧٥ ضبطا تموينيا خلال فترة ازمة الغاز

جهينة نيوز

استكمالا لنشاط وجهود مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات لضبط التلاعب بمادة الغاز تم يوم خلال اليومين الماضيين، تنظيم/106/ ضبوط تموينية بحق موزعي ومراكز توزيع الغاز لقيامهم بالغش والتلاعب بعملية البيع وحجز /84/ اسطوانة غاز .

وقد بلغ عدد الضبوط المنظمة بدمشق /4/ ضبطا تموينيا بمخالفات بيع مادة الغاز المدعومة بسعر زائد في السوق السوداء واستخدامها لغير الغاية المخصصة لها وتم حجز /8/ أسطوانات غاز

وبلغ عدد الضبوط المنظمة بريف دمشق 22 ضبطا تموينيا بمخالفات الاتجار بالغاز والبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار واستخدام الغاز المنزلي لأغراض صناعية والامتناع عن البيع وتم حجز 51 أسطوانة غاز

فيما بلغ عدد الضبوط المنظمة في محافظة حمص 20ضبطاً بحق عدد من باعة ومراكز توزيع الغاز المخالفين شملت مخالفات متنوعة منها (تقاضي زيادة في اجور بدل خدمات-عدم الاعلان عن اجور بدل خدمات -عدم التقيد بمواعيد فتح المركز).

ونظمت مديرية التجارة الداخلية بحماه 12ضبوط تمويني وبلغ عدد الضبوط المنظمة في درعا 2ضبط

كما تم تنظيم 19 ضبطاً تموينياً باللاذقية وحجز /15/ اسطوانة غاز و/13/ضبوطاً تموينياً في طرطوس وتم حجز /5/ اسطوانات

وفي محافظة حلب تم تنظيم 3 ضبوط تموينية وحجز /5/ اسطوانات غاز

وبذلك يصبح العدد الاجمالي لضبوط الغاز منذ بداية ازمة الغاز و حتى اليوم في كافة المحافظات /675/ ضبطاً تموينياً و تم حجز /2170/ اسطوانة غاز.

وتؤكد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنها تستقبل شكاوى الأخوة المواطنين على مدار ال 24 ساعة على الأرقام التالية (119-120-9684) وتعمل على الاستجابة لها وإيجاد الحلول المناسبة فور تلقيها من المواطنين.