اليسا تكشف عن عملية جديدة في يدها اليمنى في شباط القادم

الأربعاء, 23 كانون الثاني 2019 الساعة 15:02 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

اليسا تكشف عن عملية جديدة في يدها اليمنى في شباط القادم

جهينة نيوز

كشفت المطربة اللبنانية إليسا، عن خضوعها إلى عملية جراحية أخرى في يدها اليمنى، بسبب ظهور ورم جديد، خلفية تراكم المياه بداخلها، وذلك في 15 شباط المقبل باحد المستشفيات.

جاءت تصريحات إليسا خلال مشاركتها في الندوة الخاصة بالتوعية ضد سرطان الثدي، والتي جاءت تحت مسمى “معركة ضد السرطان”، المقام ضمن فعاليات حفل افتتاح منتدى دبي الصحي، بالمركز التجاري العالمي.

ويذكر أن إليسا قد كشفت خلال إستضافتها في برنامج “صار الوقت”، المذاع على قناة “إم تي في”، ويقدمة الإعلامي مارسيل غانم، عن كونها خسرت مرحلة الأمومة بسبب إصابتها بالسرطان ولكنها ستلجأ الى تبنى طفل، لأن الأم من تربي وليست من تلد”.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا