الداخلية التونسية تفكك خلية إرهابية غربي البلاد

جهينة نيوز

أعلنت الداخلية التونسية تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" بعملية استباقية في ولاية القصرين، غربي البلاد، وتوقيف 7 من عناصرها.

وقالت الداخلية في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء: "تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصّة بالقرجاني يوم 18 كانون الثاني/يناير الجاري في عملية نوعية استباقيّة تمّت تحت إشراف مباشر من النيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإثر تحريات فنية وميدانية معمقة من تفكيك خلية تكفيرية مبايعة لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي ناشطة بولاية القصرين وإيقاف 7 من عناصرها".

وأضافت الداخلية: "تولت الخلية التنسيق مع عناصر إرهابية متحصنة بالفرار بالجبال التونسيّة رصد وتعقب أحد السياسيين والنقابيين وعدد من الأمنيين بالجهة بغاية استهدافهم بالتصفية إلى جانب تخطيط عناصرها لاختطاف رجلي أعمال للمساومة بهما لاحقا في ما يُعرف بالاحتطاب".

ولفتت الداخلية: "قامت نفس الخليّة برصد عملية نقل أموال بين إحدى الشركات وفرع بنكي بالجهة بغاية السطو عليها"، موضحة: "يُشار كذلك إلى تورط بعض أفراد هذه الخلية في إطلاق النار على دوريّة أمنية وسط مدينة القصرين يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2018".