إعفاء طلاب الشهادة الثانوية الأجنبية من امتحان المواد المتممة للثانوية السورية

جهينة نيوز

أصدرت وزارة التربية قرارا تم بموجبه إعفاء الطلاب الذين حصلوا على شهادة الدراسة الثانوية الأجنبية وأتموا دراستهم الجامعية خارج سورية من امتحان المواد المتممة للشهادة الثانوية السورية.

ووفق القرار “يتقدم الطلبة السوريون ومن في حكمهم الحائزون على الشهادة الثانوية الأجنبية أو الإعدادية الأجنبية الراغبون بمتابعة دراستهم في جامعات ومدارس الجمهورية العربية السورية أو المعادلة من أجل الاستفادة منها داخل القطر لامتحان المواد المتممة وفق القرارات والأنظمة النافذة”.

ويتضمن الامتحان المتمم للطالب السوري مادة اللغة العربية من منهاج الشهادة الثانوية العامة السورية الفرع العلمي وتاريخ الوطن العربي وجغرافية الوطن العربي من منهاج الثانوية العامة أيضا الفرع الأدبي والتربية القومية الاشتراكية من منهاج الشهادة الثانوية العامة السورية فيما يخضع الطالب الأجنبي غير العربي لاختبار اللغة العربية (قراءة-كتابة-محادثة) من مستوى كاف.