استعدادا للتصفيات الآسيوية.. معسكر جديد للأولمبي ومباراتان وديتان مع الإمارات

جهينة نيوز

بدأ منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم اليوم معسكرا تدريبيا يستمر ليوم الجمعة القادم استعدادا للقاء نظيره الإماراتي وديا في السادس والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الجاري في الإمارات تحضيرا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأوضح مدرب المنتخب حسين عفش أن المباريات الودية تأتي ضمن البرنامج الاستعدادي للمنتخب الذي بدأ في إيران والعراق والشهر المقبل في سلطنة عمان ثم قطر ومن بعدها التوجه إلى الكويت لخوض التصفيات.

وأشار عفش إلى أنه يسعى للوصول باللاعبين إلى جهوزية كاملة للتصفيات بغض النظر عن نتائج الوديات منوها بأداء المنتخبات التي يجري اللعب معها في الوديات.

وكان المنتخب لعب عدة مباريات ودية مع نظيره العراقي خسر في الأولى بهدفين دون رد وتعادل في الثانية بهدف لهدف وخسر أمام نظيره الإيراني بهدفين نظيفين وبثلاثة أهداف لهدف وتعادل مع البحرين بهدفين لهدفين وفاز على فريق المجد بخمسة أهداف دون مقابل وعلى الوحدة بهدفين دون مقابل.

وتضم بعثة منتخبنا كلا من رفعت الشمالي مشرفا وحسين عفش مدربا وأنس صابوني وتامر اللوز مساعدين للمدرب وصفوان الحسين مدربا لحراس المرمى وأحمد زينو إداريا ومحمد عكاش معالجا فيزيائيا ومازن الهندي منسقا إعلاميا وأوس محمد مسؤول تجهيزات.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من فراس أرناؤوط ويوسف الحموي وأحمد الخصي وعبد الهادي شلحة ويوسف محمد ويزن عرابي ومحمد كامل كواية ومحمد حلاق وطه العايق وميلاد حمد وصبحي شوفان وعبد الرزاق بستاني وخالد كردغلي وعبد الرحمن بركات وغيث سليمان وكامل حميشة وعمر خديجة ومصطفى جنيد وزكريا حنان وعماد إدلبي ومحمد كيالي وحمزة محناية وأحمد العلي العبد الله وسعيد داوود وباسل كواكبي ومحمد أمين آلاتي ومؤمن كم نقش.

وتضم التصفيات عشر مجموعات حيث ستلعب بطريقة الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل إلى النهائيات المنتخبات العشرة صاحبة المراكز الأولى مباشرة في حين ستضمن المنتخبات الخمسة التي تحتل أفضل مركز ثان في المجموعات العشر الظهور في النهائيات إلى جانب المنتخب التايلاندي الذي ظفر باستضافة البطولة التي ستجري بداية العام المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويلعب منتخبنا في التصفيات ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات الأردن وقرغيزستان والكويت حيث ستقام مباريات المجموعة في الفترة ما بين الثاني والعشرين والسادس والعشرين من آذار القادم في الكويت على أن يتأهل بطل المجموعة الى النهائيات الآسيوية مباشرة بالإضافة لأفضل خمسة منتخبات احتلت المركز الثاني في التصفيات.

المصدر: سانا