طهران: لا معطيات حول سقوط عسكريين إيرانيين في هجوم "إسرائيل" على سوريا

الأربعاء, 23 كانون الثاني 2019 الساعة 12:57 | سياسة, عالمي

طهران: لا معطيات حول سقوط عسكريين إيرانيين في هجوم

جهينة نيوز

أكدت الخارجية الإيرانية أنه ليس لديها معطيات حول سقوط عسكريين إيرانيين في سوريا إثر الهجوم الإسرائيلي الأخير، مشددة على أن الإعلان عن ذلك يتم من الجهات العسكرية.

وبين المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي حول صحة أنباء مقتل عسكريين إيرانيين في سوريا إثر الهجوم الإسرائيلي الأخير، قائلا "ليس لدي خبر دقيق عن هذا الشأن".

وأضاف قاسمي "هناك احتمال بأن يتم الإعلان عن أي مستجدات في المجال العسكري السوري من قبل المسؤولين العسكريين، ولكن ليس هناك شك بأن حضور إيران في سوريا حضور استشاري وليس لدينا مواقع عسكرية في سوريا".


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