قريبا بدولار واحد.. لصاقة لمنع الحمل

جهينة نيوز

قد تضطر النساء أحيانا إلى تأخير موعد الحمل، ويكون الحل الأنسب أمامهن هو اللجوء إلى الحبوب أو الحقن، إضافة إلى استخدام الرجل العازل الطبي أو الواقي الذكري لمنع وصول الحيوانات المنوية إلى رحم المرأة. وتعد هذه الأساليب من الوسائل السريعة والمؤقتة، لكن إذا أرادت المرأة اللجوء لأساليب طويلة المدى فلا حل أمامها إلا "اللولب"وهو جهاز مصنوع من النحاس أو البلاستيك يوضع داخل الرحم لمنع حدوث الحمل، ويقوم بإفراز مادة "البروجستين" في بطانة الرحم، ما يجعل عملية إنغراز البويضة في حالة التلقيح مستحيلة. وبطبيعة الحل فإن عملية زراعة اللولب في الرحم لا تتم إلا بزيارة الطبيب وإجراء المعاينة والمراجعة الدائمة.

ونظرا لأهمية مسألة وسائل منع الحمل وأثرها على حياة المرأة فقد استطاع فريق من الباحثين في جامعة "جورجيا للتكنولوجيا" في الولايات المتحدة الأمريكية الوصول إلى حل قد يكون الأنسب لدى الزوجين الذين لا يرغبان في الإنجاب وخاصة الشباب المتزوجين حديثاً.

وبحسب الباحثين فإن لصقة طبية صغيرة تُفرز نسبة ضئيلة من الهرمون تعمل على إيقاف عملية التبويض، ويمكن وضع اللصقة على اليد أو الساق لبضع ثوان، قد تكون كفيلة بتأخير موعد الحمل شهرا كاملا، وقد تم إختبارها على مجموعة من الفئران ولاحظ العلماء أنها تعمل بالشكل المطلوب وحققت الغاية المرجوة.

واعتبر الباحثون أنه إذا تمت الموافقة على هذا الإختراع فقد يكون "نعمة بالنسبة للنساء اللواتي يبحثن عن طرق طويلة المفعول لمنع حدوث الحمل".