"التحالف" يشن سلسلة غارات على محافظتين يمنيتين

جهينة نيوز

شن طيران "التحالف السعودي" سلسلة غارات على محافظة ذمار والعاصمة صنعاء وسط اليمن.

وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء ان "طيران التحالف شن 13 غارة على قاع الحقل في مديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار جنوب صنعاء، يعتقد أنها استهدفت معسكرات لإعداد مقاتلين".

وأضاف: "التحالف قصف بـ5 غارات أخرى مديرية بلاد الروس في محافظة صنعاء".

وأضاف أن الغارات خلفت انفجارات عنيفة وأضرارا واسعة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس / آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وتوصل الطرفان الحكومة اليمنية و"الحوثيين"، في ديسمبر / كانون الأول الماضي، لجملة من الاتفاقات شملت وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين، ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.