جون كيري يدعو ترامب الى "الاستقالة"

جهينة نيوز

وجّه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، قال فيها "على ترامب أن يستقيل".

جاء ذلك خلال ندوة على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا أمس الثلاثاء.

وقال كيري المنتمي للحزب الديمقراطي لمذيعة قناة "سي إن بي سي" الأمريكية: "ترامب يكذب بشأن أسباب انسحابه من اتفاقية باريس للمناخ"، مضيفا: "الرئيس الحالي لا يأخذ هذا الكلام على محمل الجد".

ونشرت القناة مقطع فيديو يرصد حديث كيري، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأسبق، الذي لم ينجح في الوصول إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2004، كان مترددا توجيه رسالة إلى ترامب، قبل أن يطالبه بالاستقالة.

وأضافت: "لم يصدر تصريح فوري من البيت الأبيض بشأن رسالة كيري حول استقالة ترامب"، مشيرة إلى أنها المرة الثانية، التي يهاجم فيها كير، الرئيس الأمريكي، حيث قال في مقابلة سابقة مع "سي إن إن": "إنه على ترامب أن يترك الرئاسة".

ولفتت القناة إلى أنه كان من المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي مع وفد من حكومته مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا، لكن الإغلاق الحكومي، الذي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية منذ 22 ديسمبر / كانون الأول الماضي، كان سببا في عدم حضوره.

وكتب ترامب على "تويتر" إنه منصات الأخبار الكاذبة ذكرت أنه لا يجب أن أذهب إلى دافوس، وبعد قراري بعدم الذهاب، قالت وسائل الإعلام المزيفة إنه كان يجب على ترامب أن يحضر منتدى دافوس.

وتشهد أمريكا خلافا كبيرا بين الرئيس الجمهوري، الذي يمتلك حزبه أغلبية محدودة في مجلس الشيوخ، والديمقراطيين، الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلس النواب.

وتسبب عدم امتلاك الإدارة الحالية أغلبية مطلقة في الكونغرس بمجلسيه، في عدم قدرة إدارة ترامب على تمرير الميزانية الفيدرالية، الذي تسبب في إغلاق العديد من المؤسسات الاتحادية.